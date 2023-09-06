Уэбб: «Второй гол «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом» нужно было отменить»

Второй мяч «Манчестер Сити» в поединке против «Фулхэма» в рамках четвертого тура АПЛ должны были отменить. Об этом заявил глава судей Премьер-лиги Ховард Уэбб.

«Гол должны были отменить. В том момент Аканджи оказывал давление на голкипера Бернда Лено. Бригада арбитров могла это сразу не увидеть, но при просмотре повтора видно, что вратарь колеблется. Он ждал, не коснется ли мяч Аканджи», - передает слова Уэбба таблоид Daily Mail.

Напомним, что встречу обслуживала бригада судей во главе с Майклом Оливером. Поединок прошел в Манчестере и завершился разгромной победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 5:1.