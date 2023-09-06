Кепа: «Когда играл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», всегда хотел зайти в домашнюю раздевалку»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага дал понять, что всегда хотел играть за «королевский клуб». Испанец вспомнил о том, как трижды встречался с «королевским клубом» на «Сантьяго Бернабеу», когда выступал за «Челси».

«Я трижды встречался с «Реалом», когда играл за «Челси». По прибытию на «Сантьяго Бернабеу» я поворачивал налево в гостевую раздевалку, хотя мне всегда хотелось повернуть направо в домашнюю. Сейчас я играю за «Реал» и получаю большое удовольствие», – цитирует Кепу Marca.

Напомним, права на Аррисабалагу до сих пор принадлежат лондонскому «Челси». За «Реал» голкипер выступает в аренде без права выкупа.