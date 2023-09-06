«Барселона» хотела бы перехватить у «Челси» талантливого бразильца

Каталонская «Барселона» очень заинтересована в 17-летнем попорно полузащитнике «Коринтианса» Габриэле Москардо. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уверен, что бразилец в будущем станет звездой.

При этом «Барселоне» в данный момент очень сложно оформить сделку из-за финансового положения. В гонке за талантливым Москардо пока лидирует «Челси», который рассчитывает заполучить полузащитника за 30 миллионов евро. Стороны не успели согласовать сделку в летнее трансферное окно, но ожидается, что переговоры продолжатся в январе.