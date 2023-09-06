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Галлас: «Не думаю, что Хаверц добьётся успеха в «Арсенале»

06 Сентября 2023 • 10:33 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поставил под сомнение целесообразность трансфера Кая Хаверца, который минувшим летом перебрался на «Эмирейтс» из «Челси» за 75 миллионов евро.

«На данный момент Хаверц выступает не очень хорошо. Я был удивлён, когда он перебрался в «Арсенал». Клуб вполне мог приобрести другого футболиста. Для Кая довольно сложно найти подходящую позицию на поле. Стиль игры «Арсенала» не похож на «Челси», поэтому сейчас Хаверцу тяжело. В любом случае, я не думаю, что Кай добьётся успеха в «Арсенале», – цитирует Галласа Football Tweet.

Напомним, Галлас за свою карьеру помимо «Арсенала» также успел поиграть за «Челси» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Галлас Кай Хаверц
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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