Галлас: «Не думаю, что Хаверц добьётся успеха в «Арсенале»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поставил под сомнение целесообразность трансфера Кая Хаверца, который минувшим летом перебрался на «Эмирейтс» из «Челси» за 75 миллионов евро.

«На данный момент Хаверц выступает не очень хорошо. Я был удивлён, когда он перебрался в «Арсенал». Клуб вполне мог приобрести другого футболиста. Для Кая довольно сложно найти подходящую позицию на поле. Стиль игры «Арсенала» не похож на «Челси», поэтому сейчас Хаверцу тяжело. В любом случае, я не думаю, что Кай добьётся успеха в «Арсенале», – цитирует Галласа Football Tweet.

Напомним, Галлас за свою карьеру помимо «Арсенала» также успел поиграть за «Челси» и «Тоттенхэм».