Лебёф: «Не понимаю, почему «Челси» не подписал Амрабата»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф не понимает, почему его бывшая команда не подписала опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который в итоге перебрался из итальянской «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед».

«Когда я узнал о трансфере Амрабата в «Манчестер Юнайтед», я про себя подумал, почему «Челси» игнорировал таких опытных игроков, которые действительно могут усилить полузащиту. Почему они не рассматривали этого игрока? Софьян был бы идеальным партнёром для Энцо Фернандеса. Да, «Челси» подписал Мойсеса Кайседо, но он стоил свыше 100 миллионов евро. Амрабата же после аренды могут выкупить за 30 миллионов», – цитирует Лебёфа Football Tweet.