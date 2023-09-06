«Манчестер Сити» нашёл нового напарника Холанну

Нападающий сборной Ирландии Эван Фергюсон, который выступает на клубном уровне за «Брайтон», может перейти в другой клуб Английской премьер-лиги.

По сообщениям журналистов Inews, в услугах 18-летнего ирландца заинтересован «Манчестер Сити». Эвана рассматривают в качестве напарника Эрлингу Холанну в атакующей линии команды. «Горожане» попытаются оформить переход форварда в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фергюсон провел четыре поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами. Контракт нападающего рассчитан до середины 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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