Колвилл: «Лаллана сказал мне, что Почеттино является отличным тренером»

Защитник «Челси» Леви Колвилл рассказал о том, как обсуждал с полузащитником «Брайтона» Адамом Лалланой главного тренера «синих» Маурисио Почеттино. Напомним, Лаллана выступал под руководством аргентинского специалиста в «Саутгемптоне».

«Я поговорил с Адамом Лалланой, он рассказал мне, насколько хорошим человеком является Почеттино. Он назвал Маурисио отличным тренером. Я учёл это, когда принимал решение по новому контракту», – цитирует Колвилла журналист Саймон Филлипс.

Напомним, летом продлил контракт с «Челси», хотя в его услугах были заинтересованы другие клубы, включая «Брайтон» и «Ливерпуль».