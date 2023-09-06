Колвилл: «Почеттино – отличный тренер, с ним я чувствую себя комфортно»

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл оценил тренерский уровень Маурисио Почеттино, который возглавил «пенсионеров» минувшим летом. Отметим, что именно аргентинский специалист сыграл ключевую роль в том, что Колвилл продлил контракт с «Челси».

«Почеттино – отличный тренер, с ним я чувствую себя комфортно, он позволяет мне играть в свой лучший футбол. Думаю, Маурисио многое изменил в клубе, но теперь нам нужно наконец добиться результата», – цитирует Колвилла журналист Саймон Филлипс.

«Челси» под руководством Почеттино в первых четырёх турах Английской премьер-лиги набрал четыре очка.