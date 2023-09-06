Клуб АПЛ арендует игрока «Милана»

Защитник Фоде Балло-Туре, контракт которого принадлежит «Милану», продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, 26-летний футболист прилетел в столицу Англии со своим агентом. В ближайшее время стороны подпишут арендное соглашение до окончания сезона. В нем не будет предусмотрена опция выкупа. По условиям сделки, «дачники» обязуются выплачивать игроку 100% зарплаты.

В прошлом сезоне Балло-Туре поучаствовал в десяти поединках чемпионата Италии. Защитник записал на свой счет один забитый мяч.