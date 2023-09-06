Бывший нидерландский защитник, а ныне тренер Джонни Хейтинга получил работу в клубе Английской премьер-лиги. 39-летний специалист вошел в штаб Дэвида Мойеса, занимающего пост наставника лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Стоит напомнить, что с января текущего года Хейтинга исполнял обязанности главного тренера амстердамского «Аякса». Минувшим летом стороны объявили о завершении сотрудничества.

После четырех туров чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок лондонцы проведут на своем поле против «Манчестер Сити».