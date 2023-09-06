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Месси, Холанн или Мбаппе: назван фаворит на «Золотой мяч»

06 Сентября 2023 • 09:29 Комментировать (1)

Аналитики портала Goal.com назвали фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. Самые большие шансы на награду, по мнению экспертов, имеет нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

Второе место в рейтинге претендентов занимает норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Топ-3 замыкает форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Также в первую десятку претендентов попали: Винисиус Жуниор, Кевин де Брёйне, Родри, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен, Хулиан Альварес и Роберт Левандовски.

Напомним, что в 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Сентября 2023 в 09:49
тока холан - бесспорна.. хе..
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