Игрок клуба АПЛ призвал наказывать тюрьмой за расизм

Хавбек «Эвертона» Амаду Онана призвал жестко наказывать за проявления расизма.

«Нужно как-то решать проблему расизма. Необходимо принимать действия. Люди уже должны это понять. Подобные вещи случаются очень часто в последнее время. Я считаю, что за такое нужно наказывать тюрьмой. Для меня расизм – это то, чего не должно быть в жизни», - передает слова бельгийского полузащитника Lequipe.

Амаду провел в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Контракт бельгийца с «ирисками» рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.