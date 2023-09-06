Сака, Кейн или Беллингем: назван лучший игрок года в сборной Англии

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим футболистом сборной Англии по итогам года. Как сообщила пресс-служба национальной команды, 22-летний форвард победил в голосовании болельщиков.

В опросе Букайо опередил полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема и нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.

В течение года Сака поучаствовал в семи поединках за сборную Англии и отметился семью забитыми мячами. На чемпионате мира – 2022 игрок «канониров» провел четыре встречи.

В текущем сезоне Премьер-лиги Букайо сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.