Капитан «Ньюкасла» может уехать в Саудовскую Аравию

Защитник Джамал Ласселс, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», может сменить Туманный Альбион на Саудовскую Аравию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно источнику, в подписании 29-летнего капитана «сорок» заинтересован «Аль-Шабаб». Клуб попытается оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна. Дедлайн в Саудовской Аравии наступает 7 сентября.

Джамал защищает цвета «Ньюкасла» с 2014 года. Ласселс провел за команду в общей сложности 225 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи. Его трудовое соглашение с клубом истекает летом следующего года.