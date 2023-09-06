Амрабат рассказал, что думает о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался о переезде на «Олд Траффорд». Его предыдущим клубом была итальянская «Фиорентина».

«Для меня огромная честь и гордость перейти в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Это мечта. Я с удовольствием буду защищать цвета этой команды, отдам все силы за эмблему «МЮ». Жду момента, когда выйду на поле. Огромная благодарность болельщикам за прием, давайте сделаем этот сезон невероятным», - оставит сообщение марокканец в социальных сетях.

«Красные дьяволы» арендовали полузащитника у «Фиорентины» до конца сезона в правом последующего выкупа.