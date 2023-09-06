Уорд-Праус травмировался на тренировке «Вест Хэма»

Новичок лондонского «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус получил повреждение во время тренировочного занятия команды, об этом отрапортовали журналисты West Ham Voice. Степень серьезности травмы 28-летнего полузащитника пока неизвестна.

Уорд-Праус перешел в стан «молотобойцев» из «Саутгемптона» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила почти 35 миллионов евро. Хавбек подписал со столичным клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Джеймс сыграл три поединка за лондонский коллектив. Полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.