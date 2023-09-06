Мерсон сравнил ситуацию в «Челси» с фильмом «Люди в чёрном»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о неудачных результатах другого столичного клуба – «Челси».

«У них было много крутых футболистов, с которыми клуб выиграл Лигу чемпионов. Но сейчас, глядя на все это, не понимаешь, как это могло произойти. Это похоже на фильм «Люди в чёрном». Когда все обнулялось. Думаю, Почеттино сможет навести порядок, хотя это будет непросто», - передает слова Мерсона Sky Sports.

После четырех туров Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали всего четыре балла. Лондонская команда отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков.