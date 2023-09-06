«Арсенал» не может избавиться от форварда, купленного за 80 миллионов

Лондонский «Арсенал» и стамбульский «Бешикташ» не могут закрыть сделку по трансферу ивуарийского форварда Николя Пепе. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Как сообщает источник, стороны по-прежнему ведут переговоры, но пока не могут договориться. При этом сам Николя уже прошел медицинское обследование и дал согласие на переход в турецкий коллектив.

«Канониры» приобрели Пепе у французского «Лилля» за 80 миллионов евро летом 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года. В прошлом сезоне ивуариец выступал в аренде за «Ниццу».