Мерсон: «Манчестер Юнайтед» отстаёт от «Манчестер Сити» на миллион миль»

Футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» не должен играть на ничью, я этого не понимаю. Понятно, что «Манчестер Сити» впереди всех, но «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на миллион миль», — заявил Мерсон Sky Sports.

По мнению эксперта, тен Хаг должен ставить команде более смелый футбол, контратаки не подходят «красным дьяволам».

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать шесть очков.

В следующем туре подопечные тен Хага примут «Брайтон».