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Мерсон: «Манчестер Юнайтед» отстаёт от «Манчестер Сити» на миллион миль»

05 Сентября 2023 • 22:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» не должен играть на ничью, я этого не понимаю. Понятно, что «Манчестер Сити» впереди всех, но «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на миллион миль», — заявил Мерсон Sky Sports.

По мнению эксперта, тен Хаг должен ставить команде более смелый футбол, контратаки не подходят «красным дьяволам».

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать шесть очков.

В следующем туре подопечные тен Хага примут «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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