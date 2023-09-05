Полузащитник Джесси Лингард в ближайшее время может пополнить ряды одного из клубов Английской премьер-лиги, об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» всерьёз рассматривают вариант с подписанием 30-летнего футболиста.

Атакующий полузащитник на данный момент находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Лингард никогда не выступал за пределами Англии. Он защищал цвета «Лестера», «Дерби», «Брайтона», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэма».

На его счету 32 игры за национальную сборную Англии.