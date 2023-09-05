Дайч: Мы напомнили Грэю, что он не может уйти без согласия клуба

Наставник «Эвертона» Шон Дайч дал комментарий относительно несостоявшегося ухода Демарая Грэя из стана «ирисок» прошедшим летом.

«Демарай ясно дал понять, что он уходит, и это было интересно услышать от самого игрока. Мы напомнили ему, что ни один шаг не может быть сделан без согласия руководства клуба», – приводит слова специалиста журналист Пол Джойс.

Напомним, что летом 2023 года интерес к персоне Демарая Грэя проявляли аравийский «Аль-Шабаб», «Фулхэм» и «Бешикташ». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего ямайца в 20 миллионов евро.