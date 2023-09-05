Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе пополнил состав «Олимпиакоса» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба греческого коллектива. Футболист будет выступать за новый клуб по 56-м номером.

Стоит отметить, что Поденсе перебрался в «Вулверхэмптон» их «Олимпиакоса» в 2020 году.

В прошлом сезоне 27-летний игрок принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и отдал один голевой пас. В текущей кампании Поденсе на поле не появлялся.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 20 миллионов евро.