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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рамос отказал гранду АПЛ

05 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать

Защитник Серхио Рамос вернулся в «Севилью», о чём было объявлено накануне. При этом 37-летний испанец отказался от больших денег в Саудовской Аравии. Как сообщает The Sun, у Рамоса было ещё одно предложение. Так, экс-футболиста «Реала» приглашал «Манчестер Юнайтед», но Серхио сразу же отказался от этого варианта.

По данным источника, в стане «красных дьяволов» были расстроены тем, что Рамос сразу же отклонил предложение клуба о контракте до конца сезона с зарплатой в 73 тысячи фунтов в неделю.

Отметим, что Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». В родной клуб защитник вернулся 18 лет спустя.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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