​Рамос отказал гранду АПЛ

Защитник Серхио Рамос вернулся в «Севилью», о чём было объявлено накануне. При этом 37-летний испанец отказался от больших денег в Саудовской Аравии. Как сообщает The Sun, у Рамоса было ещё одно предложение. Так, экс-футболиста «Реала» приглашал «Манчестер Юнайтед», но Серхио сразу же отказался от этого варианта.

По данным источника, в стане «красных дьяволов» были расстроены тем, что Рамос сразу же отклонил предложение клуба о контракте до конца сезона с зарплатой в 73 тысячи фунтов в неделю.

Отметим, что Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». В родной клуб защитник вернулся 18 лет спустя.