Нападающий Мохамед Салах ещё может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». Саудовский клуб не сдаётся и готовит предложение в 215 миллионов фунтов (примерно 252 миллиона евро), о чём на своих страницах рассказывает iNews.

Источник отмечает, что когда речь идёт о таких деньгах, клуб не может не рассмотреть предложение. Сам Салах, как ожидается, тоже будет готов выслушать «Аль-Иттихад».

Если «Аль-Иттихад» действительно купит Салаха за такие деньги, то чемпионы Саудовской Аравии установят новый мировой рекорд. Пока что самый дорогой трансфер проворачивал «ПСЖ», который в 2017 году заплатил 222 миллиона евро за Неймара.