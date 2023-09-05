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«Аль-Иттихад» может установить мировой рекорд – за Салаха предложат невероятную сумму слухи

05 Сентября 2023 • 17:25 Комментировать (1)

Нападающий Мохамед Салах ещё может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». Саудовский клуб не сдаётся и готовит предложение в 215 миллионов фунтов (примерно 252 миллиона евро), о чём на своих страницах рассказывает iNews.

Источник отмечает, что когда речь идёт о таких деньгах, клуб не может не рассмотреть предложение. Сам Салах, как ожидается, тоже будет готов выслушать «Аль-Иттихад».

Если «Аль-Иттихад» действительно купит Салаха за такие деньги, то чемпионы Саудовской Аравии установят новый мировой рекорд. Пока что самый дорогой трансфер проворачивал «ПСЖ», который в 2017 году заплатил 222 миллиона евро за Неймара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Aleksanderr07
05 Сентября 2023 в 17:36
Да успокойтесь уже... Отказали вам...
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