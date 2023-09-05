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​Амрабат выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

05 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

На днях «Манчестер Юнайтед» сообщал об игровых номерах, которые выбрали летние новички команды. При этом номер полузащитника Софьяна Амрабата клуб обещал назвать дополнительно после завершения процесса регистрации игрока. Как известно, Амрабат перебрался в стан «красных дьяволов» в последние часы летнего трансферного окна из «Фиорентины».

И вот теперь «Манчестер Юнайтед» озвучил игровой номер Амрабата – марокканец будет выступать под номером 4.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 16 сентября – против «Брайтона» на своём поле. На текущий момент «красные дьяволы» занимают 11-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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