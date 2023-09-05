​«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о новом контракте с защитником

Защитник Аарон Уан-Биссака в обозримом будущем может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Действующий трудовой договор 25-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2024 года. И хотя клуб имеет право продлить контракт ещё на один сезон, в стане «красных дьяволов» предпочитают заключить с Уан-Биссакой долгосрочное соглашение. Переговорный процесс уже был начат.

За «Манчестер Юнайтед» Уан-Биссака играет с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл 164 матча, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.