​Санчо не планирует расторгать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вингер Джедон Санчо не попал в заявку на последний матч «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге против «Арсенала». Рулевой команды Эрик тен Хаг сообщал журналистам, что футболист плохо тренировался. Санчо после этого сделал эмоциональную публикацию в социальных сетях, в которой написал, что из него делают козла отпущения. Появлялась информация о возможном наказании для Санчо.

В то же время немецкий Sky Sport сообщает о том, что расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед» в планы 23-летнего Санчо не входит.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Арсенала» с результатом 1:3.