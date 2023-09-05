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​Санчо не планирует расторгать контракт с «Манчестер Юнайтед»

05 Сентября 2023 • 15:21 Комментировать

Вингер Джедон Санчо не попал в заявку на последний матч «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге против «Арсенала». Рулевой команды Эрик тен Хаг сообщал журналистам, что футболист плохо тренировался. Санчо после этого сделал эмоциональную публикацию в социальных сетях, в которой написал, что из него делают козла отпущения. Появлялась информация о возможном наказании для Санчо.

В то же время немецкий Sky Sport сообщает о том, что расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед» в планы 23-летнего Санчо не входит.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Арсенала» с результатом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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