«Челси» мог подписать Серхио Рамоса, но в лондонском клубе отказались от такой возможности

Известный испанский защитник Серхио Рамос минувшим летом мог перейти в «Челси», однако в лондонском клубе отказались от подписания 37-летнего футболиста. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, «Челси» имел возможность подписать Рамоса за бесценок, но клуб проигнорировал это предложение.

Напомним, в конечном итоге Рамос, выступавший в прошлом сезоне за «ПСЖ», вернулся в «Севилью», воспитанником которой он и является.

Наибольшую известность испанский защитник обрёл благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал». В составе «сливочных» Рамос успел стать четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Испании.