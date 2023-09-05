Фати: «Я поговорил с де Дзерби, он сказал, что полностью во мне уверен»

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати рассказал, почему решил присоединиться к команде Роберто де Дзерби. Напомним, молодой игрок сборной Испании перебрался к «чайкам» на правах годичной аренды из каталонской «Барселоны».

«Почему я покинул «Барселону»? Во-первых, я поговорил с де Дзерби. Он сказал, что полностью во мне уверен. Для меня это был ключевой фактор, из-за которого я решил перебраться в «Брайтон». Слова тренера меня убедили. Мне понравилось то, каким он меня видит, а также его идеи насчёт совершенствования», – цитирует Фати официальный сайт «Брайтона».

Ранее Фати отказался покидать «Барселону» на постоянной основе, хотя руководство было готово рассмотреть такой вариант.