Хёйлунн – о дебюте за «Манчестер Юнайтед»: «Мы почти победили»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн подвёл итоги своего дебютного матча за манкунианцев, в котором команда Эрика тен Хага проиграла лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:3. Два последних гола в матче «канониры» забили в добавленное ко второму тайму время.

«Было приятно впервые надеть футболку «Манчестер Юнайтед» и получить первые игровые минуты. Мы почти победили, хотя всё в итоге сложилось наоборот. В любом случае, я счастлив и горд дебютировать за команду», – цитирует Хёйлунна официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, датчанин обошёлся манкунианцам в 75 миллионов евро.