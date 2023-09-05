Фердинанд: «Не понимаю, почему Стерлинга не вызвали в сборную Англии»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд не понимает, почему нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку «трёх львов» на ближайшие матчи.

«Не понимаю, почему Стерлинга не вызвали в сборную Англии. Он был единственным светлым пятном в игре «Челси» на старте сезона. Почему Кэлвин Филлипс и Гарри Магуайр получили шанс, а Стерлинг нет?», – цитирует Фердинанда Five UK.

Напомним, Стерлинг на старте сезона отметился за «Челси» двумя забитыми голами, оба из которы пришлись на матч против новичка Английской премьер-лиги «Лутона». Рахим начал свой второй сезон в «Челси» после перехода из «Манчестер Сити».