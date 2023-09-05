«Челси» хочет, чтобы Матсен подписал новый контракт, иначе клуб продаст игрока

Лондонский «Челси» поставил ультиматум левому защитнику Иану Матсену. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если футболист не продлит контракт в ближайшее время, клуб будет готов продать его в зимнее трансферное окно.

Напомним, в последний день летнего окна «Челси» договорился о продаже Матсена с «Бёрнли». Тем не менее, сам нидерландец отказался от перехода, так как не хотел бороться за выживание в Английской премьер-лиге.

Матсен может сыграть не только на левом фланге обороны, а и в атаке и в центре поля. В летнее трансферное окно нидерландским футболистом интересовались зарубежные клубы.