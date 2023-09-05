Нерес: «Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес рассказал о забавном инциденте, который произошёл с ним во времена выступлений за амстердамский «Аякс».

«Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки. В один день он пожаловался на мою причёску. В ответ я сказал ему, что когда он начнёт заботиться о своих волосах, я начну заботиться о своих. В следующих двух матчах я сидел на скамейке запасных», – цитирует Нереса Football Tweet.

Напомним, тен Хаг с лета 2022 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». Нерес был одним из ключевых игроков «Аякса» в сезоне-2018/19, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.