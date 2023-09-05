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Нерес: «Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки»

05 Сентября 2023 • 14:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес рассказал о забавном инциденте, который произошёл с ним во времена выступлений за амстердамский «Аякс».

«Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки. В один день он пожаловался на мою причёску. В ответ я сказал ему, что когда он начнёт заботиться о своих волосах, я начну заботиться о своих. В следующих двух матчах я сидел на скамейке запасных», – цитирует Нереса Football Tweet.

Напомним, тен Хаг с лета 2022 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». Нерес был одним из ключевых игроков «Аякса» в сезоне-2018/19, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Манчестер Юнайтед Давид Нерес Эрик тен Хаг
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