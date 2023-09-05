«Арсенал» готов заплатить 60 миллионов за одноклубника Захаряна

Испанский опорный полузащитник Мартин Субименди, правами на которого владеет «Реал Сосьедад», может переехать на Туманный Альбион.

Согласно сведениям Todofichajes, в подписании 24-летнего хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» планирует оформить сделку в январское трансферное окно. Вице-чемпион АПЛ выделит на приобретение Субименди порядка 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает опорника в 40 миллионов. Контракт Мартина с нынешним клубом истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл четыре матча и забил один гол.