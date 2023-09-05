​Антони исключили из состава сборной Бразилии – названа причина

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони был исключён из списка игроков, которых вызвали в сборную Бразилии на стартовые матчи отбора на чемпионат мира – 2026. Об этом информирует Бразильская конфедерация футбола.

В заявлении говорится о том, что Антони исключён из состава в связи с информацией, которая была обнародована. Как известно, бывшая девушка футболиста рассказала о неоднократных случаях нападения на неё со стороны Антони. Полиция Большого Манчестера запустила расследование. Футболист настаивает на своей невиновности.

Вместо Антони в сборную Бразилии вызван Габриэль Жезус.

В сентябре бразильская сборная сыграет против Боливии и Перу.