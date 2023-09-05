Диаш: «Силва покинет «Манчестер Сити»? Это покажет только время»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался насчёт возможного ухода из команды полузащитника Бернарду Силвы. Напомним, португальский хавбек недавно продлил контракт с «горожанами», но в новом соглашении прописана сумма отступных в районе 50 миллионов евро.

«Силва покинет «Манчестер Сити»? Это покажет только время. Сейчас говорить об этом слишком рано, всё покажет будущее», – заявил Диаш в беседе с Record Portugal.

Напомним, летом в Силве были заинтересованы каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ», но этим клубам не удалось провернуть трансфер. У Бернарду также был вариант с переходом в «Аль-Хиляль», но португалец отказался от большой зарплаты.