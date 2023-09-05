Рубен Диаш – о Саудовской Аравии: «В Европе по-прежнему самый конкурентоспособный футбол»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии. Португалец считает, что Европа по-прежнему опережает другие континенты в плане привлекательности футбола.

«Для меня очевидно, что в Европе по-прежнему самый конкурентоспособный футбол в мире. Конечно, нельзя отрицать, что чемпионат Саудовской Аравии заметно прибавил в плане качества, ведь туда перешли многие топ-игроки», – цитирует Диаша Record Portugal.

Напомним, сейчас в Саудовской Аравии выступают такие звезды, как Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема и многие другие.