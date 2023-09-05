Бент: «Думаю, Джексон станет лучше со временем»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент выразил мнение, что форвард «Челси» Николас Джексон со временем добьётся прогресса. Напомним, в первых четырёх турах Английской премьер-лиги сенегалец отметился одним голом.

«Думаю, Джексон со временем станет лучше. Мне также нравится Армандо Броя, он настоящий форвард. Не стоит забывать и о Кристофере Нкунку, который может доставить много проблем. Думаю, когда он вернётся, то сделает разницу», – цитирует Бента журналист Саймон Филлипс.

Нкунку выбыл из строя до декабря из-за травмы, которую получил на предсезонной подготовке. Джексон летом обошёлся «Челси» в 37 миллионов евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте с «Вильярреалом».