Хендерсон: «Я перебрался в Саудовскую Аравию не ради денег»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон утверждает, что перебрался в Саудовскую Аравию не ради денег. Напомним, в новой команде англичанин зарабатывает 42,5 миллионов евро в год.

«Я перебрался в Саудовскую Аравию не ради денег. Люди могут мне не верить, но в моей жизни и профессиональной карьере деньги никогда не были главной мотивацией», – цитирует Хендерсона The Athletic.

Напомним, Хендерсон летом покинул «Ливерпуль» после 12 лет игры за команду. Джордан ранее заявил, что никто в стане мерсисайдцев не проявил особой заинтересованности в том, чтобы он остался.