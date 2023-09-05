Магуайр намерен продолжать бороться за своё место в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не изменил свои приоритеты. Англичанин хочет продолжать бороться за место в стартовом составе, даже несмотря на недоверие со стороны главного тренера Эрика тен Хага.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, несмотря на неутешительную обстановку, Магуайр не намерен опускать руки. Англичанин понимает, что отсутствие игровой практики может пагубно сказаться на его шансах поехать на чемпионат Европы, но футболист всё равно хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, летом Магуайр мог перебраться в лондонский «Вест Хэм» за 30-35 миллионов евро, но трансфер в конечном итоге сорвался.