Санчо и тен Хаг проведут переговоры во время международной паузы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо во время международной паузы проведёт переговоры с главным тренером Эриком тен Хагом с целью урегулировать конфликт, который между ними возник. Об этом сообщает журналист Крис Уилер в социальных сетях.

Напомним, Санчо не попал в заявку на последний тур АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде лондонскому «Арсеналу». Тен Хаг заявил, что не включил англичанина в состав из-за того, что тот плохо тренировался. Санчо, в свою очередь, ответил Эрику в социальных сетях, обвинив тренера во лжи.

Санчо в последние дни трансферного окна мог оказаться в «Челси», но лондонский клуб решил отказаться от идеи приглашения Джедона.