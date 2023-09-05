«Ливерпуль» не продал Салаха за 170 миллионов евро

Руководство «Ливерпуля» не собирается расставаться с нападающим Мохамедом Салахом, несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Согласно данным в социальных сетях инсайдера Руди Галетти, «Аль-Иттихад», который считается главным претендентом на звездного египтянина, предложил мерсисайдцам 170 миллионов евро. Впрочем, это предложение было отклонено «красными». Таким образом, Салах остается в «Ливерпуле» на этот сезон.

Мохамед выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Срок контракта между клубом и 31-летним египтянином рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

Клопп высказался о возможной продаже Салаха