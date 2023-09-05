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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду назвал самую сложную лигу мира

05 Сентября 2023 • 07:52 Комментировать (4)

Звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», прошел проверку на детекторе лжи. Он ответил на вопрос о том, какую лигу считает самой сложной в мире.

«АПЛ – самая сложная лига? Да», - заявил Роналду. Полиграф показал, что 38-летний португалец сказал правду.

Напомним, что Криштиану выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». На ближний Восток он перебрался в начале этого года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевым передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (4)
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Misha_diablo_football
05 Сентября 2023 в 09:08
Всё по делу самая лучшая, конкурентная, зрелищная, богатая одним словом сильная лига в мире это АПЛ...
ингерман
05 Сентября 2023 в 08:55
38-летний португалец сказал правду
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ай неудивицельна, кришти всегда ховорить правду..
правдыть, для смеху нада было сказать што ента мэлээс, тадыть цвецная барада от восторгу тут же обхезалась бы.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
05 Сентября 2023 в 08:44
Видать в цивилизацию захотел.. А тут намаз каждый день.. Хе..
Манчестерский Иппатий
05 Сентября 2023 в 07:59
Ну как?? На тебя такое бабло арабы зарядили, а ты хвалишь АПЛ...
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