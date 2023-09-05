Роналду назвал самую сложную лигу мира

Звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», прошел проверку на детекторе лжи. Он ответил на вопрос о том, какую лигу считает самой сложной в мире.

«АПЛ – самая сложная лига? Да», - заявил Роналду. Полиграф показал, что 38-летний португалец сказал правду.

Напомним, что Криштиану выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». На ближний Восток он перебрался в начале этого года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевым передачами.