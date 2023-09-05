Гвардиола может сменить «Манчестер Сити» на топ-сборную

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост, об этом сообщил журналист Сэми Мокбел.

По сведениям источника, специалист планирует уйти из национальной команды после окончания чемпионата Европы – 2024. Руководство федерации футбола страны рассматривает в качестве преемника Саутгейта нынешнего рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Гарет занимает пост главного тренера «трёх львов» с 2016 года. Под его руководством сборная Англии стала серебряным призером Евро-2020. На чемпионате мира – 2022 англичане дошли до четвертьфинала, где проиграли французами.