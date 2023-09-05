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Гвардиола может сменить «Манчестер Сити» на топ-сборную

05 Сентября 2023 • 07:39 Комментировать (2)

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост, об этом сообщил журналист Сэми Мокбел.

По сведениям источника, специалист планирует уйти из национальной команды после окончания чемпионата Европы – 2024. Руководство федерации футбола страны рассматривает в качестве преемника Саутгейта нынешнего рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Гарет занимает пост главного тренера «трёх львов» с 2016 года. Под его руководством сборная Англии стала серебряным призером Евро-2020. На чемпионате мира – 2022 англичане дошли до четвертьфинала, где проиграли французами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Гарет Саутгейт
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Комментарии (2)
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One Live
05 Сентября 2023 в 09:59
И все сразу поймут, что лысый просто шарлатан)
CorwinBruin
05 Сентября 2023 в 07:48
Не пойдёт лысый туда. Только если Хохланд гражданство на английское сменит
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