Вингер Абде Эззалзули мог покинуть «Барселону» на гораздо более выгодных условиях.

В последний день трансферного окна 21-летний футболист был продан в «Бетис» за 7,5 млн евро. Как сообщает журналист Алейш Парисе, «Барселона» могла выручить от продажи Эззалзули гораздо более солидную сумму: ранее неназванный клуб Английской премьер-лиги предлагал около 20 млн евро, но сам игрок отверг этот вариант.

Напомним, что в будущем «Барселона» сможет вернуть Абде Эззалзули за 20 млн евро по первоочерёдному праву выкупа – таков пункт, оговорённый клубами при осуществлении трансфера.

Контракт Абде с «Бетисом» рассчитан до 2028 года.