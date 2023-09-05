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«Барселона» могла продать Эззалзули почти втрое дороже слухи

05 Сентября 2023 • 02:38 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Вингер Абде Эззалзули мог покинуть «Барселону» на гораздо более выгодных условиях.

В последний день трансферного окна 21-летний футболист был продан в «Бетис» за 7,5 млн евро. Как сообщает журналист Алейш Парисе, «Барселона» могла выручить от продажи Эззалзули гораздо более солидную сумму: ранее неназванный клуб Английской премьер-лиги предлагал около 20 млн евро, но сам игрок отверг этот вариант.

Напомним, что в будущем «Барселона» сможет вернуть Абде Эззалзули за 20 млн евро по первоочерёдному праву выкупа – таков пункт, оговорённый клубами при осуществлении трансфера. 

Контракт Абде с «Бетисом» рассчитан до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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