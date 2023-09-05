Лондонский «Челси» задумывался о покупке вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

23-летний игрок может лишиться места в составе «красных дьяволов», поскольку находится не в лучших отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом. Напомним, что специалист не заявил Санчо на матч против «Арсенала» из-за «плохой игры на тренировках», на что англичанин ответил публичным несогласием в социальных сетях.

Как отмечает журналист Крис Уилер, минувшим летом «Челси» рассматривал возможность подписания футболиста, но в итоге отказался от его кандидатуры, смутившись непростым характером. Вместо Санчо «синие» купили Коула Палмера, принадлежавшего «Манчестер Сити».