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Эрик Байи – игрок «Бешикташа» официально

05 Сентября 2023 • 02:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Центральный защитник Эрик Байи пополнил ряды «Бешикташа», перебравшись из «Манчестер Юнайтед».

Турецкий клуб объявил о подписании ивуарийца посредством социальных сетей. 29-летний игрок заключил контракт до конца текущего сезона.

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» приобрёл Эрика Байи у испанского «Вильярреала» за 38 млн евро. Футболист отыграл 113 матчей за «красных дьяволов» во всех соревнованиях, по одному разу отметившись голом и результативной передачей.

В прошлой кампании Байи выступал на правах аренды за «Марсель», приняв участие в 23 поединках французского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Манчестер Юнайтед Эрик Байи трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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