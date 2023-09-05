Центральный защитник Эрик Байи пополнил ряды «Бешикташа», перебравшись из «Манчестер Юнайтед».

Турецкий клуб объявил о подписании ивуарийца посредством социальных сетей. 29-летний игрок заключил контракт до конца текущего сезона.

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» приобрёл Эрика Байи у испанского «Вильярреала» за 38 млн евро. Футболист отыграл 113 матчей за «красных дьяволов» во всех соревнованиях, по одному разу отметившись голом и результативной передачей.

В прошлой кампании Байи выступал на правах аренды за «Марсель», приняв участие в 23 поединках французского коллектива.