«Ювентус» не продал Гатти английскому клубу

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти мог оказаться в Англии.

Руководство «старой синьоры» намерено продлить контракт с 25-летним игроком до 2028 года, предложив ему повышение к зарплате, докладывает инсайдер Николо Скира. При этом, по данным источника, летом в подписании итальянца был заинтересован неназванный английский клуб, но «Ювентус» отказался вести переговоры.

Федерико Гатти пополнил ряды «бьянконери» в январе 2022 года, перейдя из «Фрозиноне» за 5,4 млн евро. В общей сложности центрбек отыграл 28 поединков за туринцев, дважды поразив ворота соперников. Действующий договор Гатти истекает в 2027 году.