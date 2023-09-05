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​Петер Шмейхель не в восторге от действий Онана

05 Сентября 2023 • 01:16 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» в матче четвертого тура английского чемпионата, и бывший датский вратарь клуба Петер Шмейхель считает виновником произошедшего нынешнего голкипера Андре Онана. Он имеет ввиду эпизод со вторым голом «Арсенала», который записал на свой счет защитник «канониров» Деклан Райс.

- Я шокирован этим голом. Он должен был отражать удар Райса. Ужасное поражение. Бездарная защита при исполнении углового, и Онана тоже не выручил, - сокрушается Шмейхель, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Петер Шмейхель выступал в Манчестере с 1992 по 1999 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Андре Онана
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