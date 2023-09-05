​Петер Шмейхель не в восторге от действий Онана

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» в матче четвертого тура английского чемпионата, и бывший датский вратарь клуба Петер Шмейхель считает виновником произошедшего нынешнего голкипера Андре Онана. Он имеет ввиду эпизод со вторым голом «Арсенала», который записал на свой счет защитник «канониров» Деклан Райс.

- Я шокирован этим голом. Он должен был отражать удар Райса. Ужасное поражение. Бездарная защита при исполнении углового, и Онана тоже не выручил, - сокрушается Шмейхель, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Петер Шмейхель выступал в Манчестере с 1992 по 1999 год.