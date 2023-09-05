Президент «Атлетика»: «Мы были близки к подписанию Лапорта»

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт мог вернуться в «Атлетик» Бильбао.

В конце августа испанец покинул «Манчестер Сити», перебравшись в саудовский «Аль-Наср» за 27,5 млн евро. По словам президента «Атлетика» Хона Уриарте, всё могло сложиться иначе: «Эмерик всегда говорил нам, что любит наш клуб и хочет однажды вернуться. Он уже был бы у нас, если бы не ворвался «Аль-Наср», – приводит журналист Руди Галетти заявление Уриарте.

Эмерик Лапорт выступал за «Атлетик» до 2018 года, после чего перешёл в «Манчестер Сити» за 65 млн евро. В активе центрбека 222 матча за баскский коллектив.